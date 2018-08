Streets of Rage 4: Fortsetzung der namhaften Prügelserie angekündigt - 4Players.de

Die Studios Lizardcube ( Wonder Boy: The Dragon's Trap ) und Guard Crush Games (Streets of Fury) entwickeln mit Streets of Rage 4 eine Fortsetzung der großen Beat-'em-up-Serie. Das hat Publisher Dotemu bekannt gemacht. Wann der Titel für welche Plattform(en) erscheinen soll, bleibt derzeit allerdings noch unter Verschluss.Mit von Hand gezeichneten Figuren sowie neuen Spielmechaniken soll der offizielle Nachfolger zwar an seine Vorgänger anschließen, gleichzeitig aber eigene Akzente setzen. Gespielt wird dabei entweder alleine oder gemeinsam mit einem Kumpel. Einzelheiten zu allen Aspekten behalten Entwickler und Publisher derzeit jedoch für sich.