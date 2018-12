Streets of Rage 4: Neue Screenshots und ein kurzer Spielszenen-Clip - 4Players.de

Screenshot - Streets of Rage 4 (PC) Screenshot - Streets of Rage 4 (PC) Screenshot - Streets of Rage 4 (PC) Screenshot - Streets of Rage 4 (PC)

And here's a short gif/video segment of Streets of Rage 4 gameplay (as featured in the @IGN article) #SOR4 pic.twitter.com/ifeZO8qoYA — Lizardcube (@lizardcube) 28. Dezember 2018

Die Entwickler von Streets of Rage 4 haben vier neue Screenshots und einen kurzen Spielszenen-Clip aus dem Beat'em-Up veröffentlicht. Mit von Hand gezeichneten Figuren sowie neuen Spielmechaniken soll der Nachfolger an seine Prügelspiel-Vorgänger (Sega) anschließen, gleichzeitig aber eigene Akzente setzen. Gespielt wird entweder alleine oder gemeinsam zu zweit. "Streets of Rage 4 erinnert jederzeit an das klassische Gameplay, verfügt aber aber dank der Expertise von Guard Crush Games und Dotemu über seinen ganz eigenen Arcade-Stil", verspricht der Publisher.Streets of Rage 4 wird von Lizardcube ( Wonder Boy: The Dragon's Trap ) sowie Guard Crush Games entwickelt und von Publisher Dotemu (Wonder Boy: The Dragon's Trap, Windjammers 2) vertrieben. Wann der Titel für welche Plattform(en) erscheinen soll, wurde noch nicht verraten.Letztes aktuelles Video: Ankündigung