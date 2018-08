Damnview: Built From Nothing: Dystopisches Sandbox-Abenteuer für PC, PS4, Xbox One und Switch angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Damnview: Built From Nothing (PC) Screenshot - Damnview: Built From Nothing (PC) Screenshot - Damnview: Built From Nothing (PC) Screenshot - Damnview: Built From Nothing (PC) Screenshot - Damnview: Built From Nothing (PC) Screenshot - Damnview: Built From Nothing (PC) Screenshot - Damnview: Built From Nothing (PC) Screenshot - Damnview: Built From Nothing (PC) Screenshot - Damnview: Built From Nothing (PC) Screenshot - Damnview: Built From Nothing (PC) Screenshot - Damnview: Built From Nothing (PC)

Entwickler Brainwash Gang und Publisher Sindiecate Arts haben Damnview: Built From Nothing angekündigt. Das dystopische Sandbox-Abenteuer, in dem die westliche Kultur und ihre sozialen Klassen am Pranger stehen, soll 2019 für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen.Im Spiel wird man eine dekadente Großstadt, welche die Rolle eines riesigen Monsters verkörpere, erkunden und prekäre Jobs erledigen, die entweder dazu führen, dass man vom System absorbiert oder ausgespuckt werde. Man könne sich z. B. als Taxifahrer, Ladenarbeiter, Schmuggler oder Drogendealer verdingen und sich eine wackelige Existenz aufbauen. Es gehe um Verzweiflung, die Feindseligkeit des Kapitalismus und das Bedürnis nach einer besseren Zukunft. Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer