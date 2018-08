Mortal Royale: Battle-Royale-Schlachten für bis zu 1.000 Spieler angekündigt - 4Players.de

Wenn euch Last-Man-Standing-Wettkämpfe mit 100 Spielern noch nicht genug sind, könnte Mortal Royale für den PC euer Interesse wecken. Darin wollen die schwedischen Entwickler von Star Vault ( Mortal Online und Kitten'd ) nämlich Battle-Royale-Schlachten für bis zu tausend Spieler veranstalten. Interessenten können sich auf der offiziellen Website für die Teilnahme an einem geschlossenen Alpha-Test bewerben.Das Anfang 2019 auf Free-to-play-Basis via Steam erscheinende Spiel soll in eine Fantasy-Welt entführen, in der ein verheerender Sturm aufzieht und immer näher rückt, während die Spieler das Land nach Nah- und Fernkampfwaffen, Rüstungen sowie Zaubern abgrasen. Zudem soll man Reittiere finden und zähmen können. Hier ein erster Vorgeschmack: