schrieb am 18.12.2018 um 10:40 Uhr

Vermutlich ist der Netcode eine reine Katastrophe, sodass es schon bei 20 Spielern pro Spiel schwierig wird. Ich verstehe wirklich nicht, warum "bis zu 1.000 Spieler"-Spiele überhaupt von Studios entwickelt werden, die sich anstrengen müssen, überhaupt soviele Exemplare zu verkaufen.Ich meine, ein Studio mit einem durchaus überschaubaren Portfolio sollte sich doch erst einmal auf stemmbare Spiele beschränken, mit solider Mechanik, interessantem Gameplay, etc. Gerade in einer Zeit, in der "Battle Royale" eher eine Beleidigung als ein Werbebegriff ist.