Bad North: Minimalistische Echtzeit-Taktik auf PC gestartet - 4Players.de

Raw Fury hat Bad North im neuen Spiele-Store von Discord für PC veröffentlicht (Preis: 14,99 Euro), wo es ungefähr drei Monate exklusiv erhältlich sein wird. Der Titel ist ein minimalistisches Echtzeit-Taktikspiel mit dem Prädikat Roguelite. Die Spieler müssen ihr Inselreich vor einer Horde Wikinger verteidigen. Der Schlüssel zum Sieg soll die Nutzung der taktischen Vorteile jeder Insel sein.Die Entwickler schreiben: "Es ist auf seine Art charmant und knallhart zugleich, mit wunderschönen prozedural generierten Inseln und hinreißenden Soldaten, die im Kontrast zur blutigen Wirklichkeit des Krieges stehen. Du steuerst den Verlauf der Schlacht in großen Zügen, indem du deinen Soldaten Befehle erteilst. Deine Krieger geben dann ihr Bestes, um sie in der Hitze des Gefechts auszuführen. Es ist zugänglich und tiefgründig. Hinter einfachen Spielereingaben verbirgt sich eine dynamische Kampfsimulation, die für neue Spieler einladend und für Veteranen herausfordernd ist. Kämpft weiter, Krieger! Es geht nicht um Macht, Reichtum oder Ruhm, sondern um die Hoffnung auf Frieden in den rauen Gefilden von Bad North."Letztes aktuelles Video: PC-Launch