Nefarious: Verdrehtes PC-Jump'n'Run springt im September auf PS4, Xbox One und Switch - 4Players.de

Digerati und die Stage Clear Studios wollen StarBlades 2D-Jump'n'Run Nefarious im September 2018 auch für Konsolen-Spieler veröffentlichen. Auf der PlayStation 4 soll der Startschuss am 12. September, auf Nintendo Switch am 13. September und auf Xbox One am 14. September 2018 erfolgen.Im Xbox Games Store kann der ursprünglich im Januar 2017 für PC, Mac und Linux ( Steam ) erschienene Titel bereits mit zehn Prozent Rabatt (13,49 Euro statt 14,99 Euro) vorbestellt werden. In der Spielbeschreibung heißt es: "Keine Lust mehr, den Helden zu spielen? Nefarious ist ein 2D-Action-Plattformer, der dich zum Bösewicht werden lässt! Tritt in die Fußstapfen des dunklen Genies Crow, der Prinzessinnen entführt, um einen königlichen Todesstrahl zu kreieren - den Doom Howitzer. Richte Chaos in fünf Königreichen an! Zerstampfe Helden in kultigen Schlachten, mit dir als Boss! Entfessle deinen inneren Größenwahn!"Letztes aktuelles Video: Konsolen-Ankuendigungs-Trailer