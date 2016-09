Sony Interactive Entertainment: Jack Tretton sei sich vor dem PS3-Start wie der Kapitän der Titanic vorgekommen - 4Players.de

Nach der rückblickenden Kritik Jack Trettons an der seiner Meinung nach zu späten Martkeinführung der PlayStation Vita (wir berichteten ) äußerte sich der ehemalige Chef von Sony Computer Entertainment America (SCEA) im Interview mit IGN (via Gamespot ) auch zum alles andere als einfachen US-Start der PlayStation 3 . So sei vor allem der aufgrund der kostspieligen Cell-Architektur zu hohe Startpreis von 600 Dollar ein Problem gewesen, obwohl man selbst da mit jeder verkauften Konsole Verluste gemacht habe.Zudem sei die Xbox 360 schon ein Jahr länger auf dem Markt, günstiger und für Entwickler einfacher zu programmieren gewesen. Die Hardware-Designer der PS3 hätten aber nie auf Feedback außerhalb Tokios gehört. Für Tretton, der kurz zuvor erst zum Präsidenten und Geschäftsführer von SCEA ernannt wurde, sei es das wohl schwierigste Launch-Szenario überhaupt gewesen. Er beschrieb es wie die Ernennung zum Kapitän der Titanic direkt vor deren Kollision mit dem Eisberg.