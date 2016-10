Sony Interactive Entertainment: Welche Spiele werden auf der Paris Games Week 2016 gezeigt? - 4Players.de

Horizon: Zero Dawn auf PS4 Pro 4K UHD, HDR

inFAMOUS: First Light auf PS4 Pro 4K UHD, HDR

The Last Guardian

Detroit: Become Human

Farpoint

Batman Arkham VR

Resident Evil 7 VR

RIGS

Until Dawn - Rush of Blood

Robinson: The Journey

Final Fantasy 15

Eagle Flight

Rise of the Tomb Raider

Bound

Driveclub VR

EVE: Valkyrie

Kitchen

Battlezone

VR Worlds

Headmaster

Moto Racer 4

VR Playroom

Carnival

Horizon: Zero Dawn

GT Sport

Call of Duty: Warfare Infinite

Gravity Rush 2

Final Fantasy 15

Uncharted 4: A Thief's End

FIFA 17

For Honor

Destiny: Lords of Iron

Mafia 3

PES 17

Steep

NBA 2K17

Skylanders: Imaginators

The Tomorrow Children

Abzu

Drawn to Death

Everybody's Golf

Auch auf der Paris Games Week 2016 wird Sony in diesem Jahr keine Pressekonferenz veranstalten . Das Unternehmen wird stattdessen auf der Messe in Paris (Porte de Versailles; 27. bis 31 Oktober 2016) eine Reihe von Spielen in Halle 1 präsentieren. Ungefähr 300 Spiel-Stationen werden aufgeboten (30 für PlayStation VR).Präsentation im "Theater" (mit 60 Plätzen)Spielbare PlayStation-VR-Titel:Spielbare PlayStation-4-Titel: