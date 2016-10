Sony Interactive Entertainment: Gerücht: WipEout-Rückkehr angedeutet; kein neues Spiel, sondern Remaster einiger WipEout-Teile - 4Players.de

Der vermeintliche Insider "shinobi602" hat im NeoGAF-Forum angedeutet, dass Sony die WipEout-Serie wieder aufleben lassen möchte. In einem Beitrag, in dem es eigentlich um den Erfolg der Serie in der Vergangenheit ging, schrieb er, dass ein neues WipEout-Spiel in Entwicklung sei. Ein komplett neues Spiel soll es aber nicht sein. Vielmehr ist von mehreren Remaster-Fassungen von einigen WipEout-Teilen die Rede. Es soll sich aber "neu" anfühlen. Er sei sich nicht sicher, wann Sony das Spiel ankündigen werde, aber die Hausmesse "PlayStation Experience" (3. bis 4. Dezember 2016) könnte ein entsprechender Rahmen sein. Unter Umständen könnte auch PlayStation VR unterstützt werden.