Sony Interactive Entertainment: PlayStation Experience 2016: Überblick über Neuigkeiten, Videos und Ankündigungen - 4Players.de

Chibiterasu schrieb am 04.12.2016 um 18:32 Uhr

War echt ne volle PSX, muss man schon sagen. Für mich nicht allzu viel dabei aber einige Dinge haben mir dann doch sehr gut gefallen (Ni No Kuni 2, NieR, Horizon, Last of Us 2).

Bin gespannt, ob sie das auf der E3 überhaupt toppen können.