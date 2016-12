Sony Interactive Entertainment: Shuhei Yoshida: PlayStation 4 Pro verkauft sich "sehr gut"; Nachfrage größer als angenommen; Nintendo Switch ist einzigartig und interessant - 4Players.de

Die PlayStation 4 Pro verkauft sich "sehr gut", erklärte Shuhei Yoshida (Präsident der Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios) in einem Interview mit Digital Spy . Sie müssten die Verkaufszahlen zwar noch weiter analysieren, aber derzeit würde es so aussehen, dass viele PS4-Erstkäufer direkt zur PlayStation 4 Pro greifen würden. Generell sei die Nachfrage größer als von Sony angenommen. In manchen Ländern sei die Konsole bereits ausverkauft oder nur noch schwer zu bekommen, meinte er. Yoshida wollte nicht weiter darauf eingehen, ob mit der PlayStation 4 Pro der Grundstein für weitere (inkrementelle) Hardware-Updates der Konsolen-Hardware gelegt wurde. Er sagte vielmehr, dass es nicht einfach sei, solch ein Hardware-Upgrade durchzuführen, da man die vollständige Kompatibilität innerhalb des PS4-Ökosystems gewährleisten müsste. Sie seien ziemlich zufrieden mit der PS4 Pro, mit den Rückmeldungen (auch den technischen Analysen) sowie den Spielen. Zu den Verkaufszahlen von PlayStation VR konnte er sich nicht äußern, meinte jedoch, dass das Virtual-Reality-Headset fast überall vergriffen sei. Nintendo Switch bezeichnet er als ein einzigartiges System und findet es interessant, dass es eher auf konventionelle Spiele (in Sachen Steuerung und Knöpfe) zugeschnitten wurde. Die Konsole dürfte seiner Ansicht nach vor allem für Hardcore-Spieler interessant sein dürfte. Er schätzt, dass Nintendo mit der kommenden Konsole einen neuen Markt (für sich selbst) abdecken wird.