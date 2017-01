Sony Interactive Entertainment: Guerrilla Cambridge geschlossen - 4Players.de

Sony Interactive Entertainment hat die Schließung des Studios Guerrilla Cambridge bekanntgegeben . Alle Mitarbeiter werden entlassen. In einem Statement heißt es, dass sie versuchen werden, die Mitarbeiter irgendwie in andere Projekte oder andere Studios unterzubringen. Die Entscheidung soll nichts mit der Qualität der Spiele aus dem Hause Guerrilla Cambridge zu tun haben. Das Studio (ehemals SCE Cambridge Studio) bestand 19 Jahre und war für u. a. RIGS: Mechanized Combat League , die MediEvil-Reihe, Primal Ghosthunter und Killzone: Mercenary verantwortlich. Die Schließung soll keinen Einfluss auf Guerrilla Games (Amsterdam) haben, die derzeit an Horizon Zero Dawn werkeln. Last but not least stellt Sony klar, dass sie sich auf die Projekte der anderen Studios konzentrieren wollen und auch PlayStation VR weiter versorgt werden soll.