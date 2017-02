Sony Interactive Entertainment: Die Spieler sollen weiterhin entscheiden, ob sie digitale Download-Versionen oder klassische Box-Fassungen kaufen wollen - 4Players.de

Sony möchte die Kunden auch in Zukunft entscheiden lassen, ob sie digitale Download-Versionen oder klassische Box-Fassungen (Retail) von Spielen kaufen wollen, sagte Robert Fisser gegenüber Gadgets 360 . "Im Spiele-Bereich gibt es ein riesengroßes Wachstum bei den DLCs. Etwas, das es auf der PS3 kaum und auf der PS2 gar nicht gab. Wir beobachten jetzt ein zusätzliches und ein neues Verhalten. Der Bedarf seitens der Kunden ist wirklich überzeugend, obgleich die meisten Spiele immer noch physisch gekauft werden."Fisser verriet, dass sich die Anzahl der Leute aus Indien, die 40 GB große Triple-A-Spiele herunterladen würden, in Grenzen halten würde, aber wenn die digitale Infrastruktur weiter ausgebaut und verbessert würde, dann könnte sich dieses Verhalten ändern. Dennoch möchte Sony laut Fisser den Kunden in Zukunft weiterhin die Möglichkeit geben, Spiele entweder in digitaler Form oder als klassische Box-Version zu kaufen. Er meinte, dass es kein Unternehmensziel geben würde, in die eine oder andere Richtung (digitale oder physische Spielen) zu gehen. Letztendlich sollen die Nutzer die Wahl haben und sich entscheiden. Robert Fisser ist "Vice President and General Manager Middle East, Africa, Turkey and India" bei Sony Computer Entertainment Europe.