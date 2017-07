Sony: "PlayStation Truck" macht in fünf Städten halt - 4Players.de

07. Juli - 09. Juli: YOU! Berlin

21. Juli - 23. Juli: Open Doors Festival - Neu-Isenburg

18. August - 19. August: Echelon Open Air - Bad Aibling

23. August - 26. August: gamescom - Köln

13. Oktober - 15. Oktober: GameCity - Wien

Sony hat die nächsten Stationen des "PlayStation Trucks" angekündigt. In dem Truck können PlayLink mit That's You Gran Turismo Sport (VR) und Spider-Man Homecoming VR Experience ausprobiert werden. Interessierte Spieler sollen sich vorher allerdings anmelden, rät Sony ( zur Webseite ).Der Truck wird an folgenden Orten haltmachen: