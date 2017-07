Sony: Summer Sale 2017: Rabattaktion im PlayStation-Store für Spiele auf PS4, PS3, PS Vita und PSVR - 4Players.de

Sony hat den "Summer Sale 2017" im PlayStation.Store gestartet. Im Zuge der Rabattaktion werden allerlei Spiele für PlayStation 4, PlayStation VR, PlayStation 3 und PS Vita sowie diverse Download-Erweiterungen mit Rabatt (bis zu 60%) angeboten. Reduziert erhältlich sind zum Beispiel Battlefield 1, Ghost Recon Wildlands, FIFA 17, Ratchet & Clank, Tekken 7, DiRT 4, Titanfalls 2, Mass Effect: Andromeda sowie Bloodborne The Old Hunters (DLC). Auch ausgewählte PS-VR-Inhalte wie Batman: Arkham VR, Robinson: The Journey, Until Dawn: Rush of Blood und PlayStation VR Worlds werden mit Rabatt angeboten.



