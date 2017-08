Sony: Geschäftsbericht: Weitere 3,3 Mio. PS4-Konsolen ausgeliefert (gesamt: 63,3 Mio.); Umsatz steigt - 4Players.de

Sony hat im ersten Quartal (April bis Juni 2017) des laufenden Geschäftsjahres 3,3 Millionen Exemplare der PlayStation 4 (inkl. PS4 Pro) weltweit ausgeliefert . Im gleichen Quartal des Vorjahres wurden 3,5 Millionen Geräte abgesetzt. Seit der Markteinführung befinden sich damit 63,3 Millionen Konsolen in Umlauf.Der für das PlayStation-Geschäft verantwortliche Unternehmensteil "Game & Network Services" erzielte einen Umsatz von 348,1 Mrd. Yen - eine Steigerung um 5,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Sony führt den Anstieg auf gesteigerte Software-Verkäufe (inkl. Digitalverkäufe im PSN und Titel für PlayStation VR) zurück, während die Hardware-Sparte weniger Einnahmen verzeichnete, u. a. aufgrund des im September 2016 gesenkten Verkaufspreises der Konsole. Das operative Ergebnis ging hingegen von 44 Mrd. Yen (April bis Juni 2016) auf 17,7 Mrd. Yen zurück. Es fehlte laut Sony an hochprofitablen First-Person-Titeln in diesem Zeitraum - gerade im Vergleich zu 2016 ( Uncharted 4: A Thief's End ). Im laufenden Geschäftsjahr (April 2017 bis März 2018) sollen insgesamt 18 Millionen PS4-Konsolen ausgeliefert werden. Die Auslieferungsmenge seit Markteinführung würde dann 78 Millionen betragen.Das Gesamtunternehmen Sony hat im besagten Zeitraum 1,85 Billionen Yen umgesetzt und dabei 80,9 Mrd. Yen Gewinn erzielt (ca. 162 Mio. Euro). Der Gewinn legte im Vergleich zum Vorjahr um 282,1 Prozent zu.