Sony: Denkt über die Rückkehr zur Entwicklung eigener Japan-Rollenspiele nach - 4Players.de

Bei Sony denkt man offentsichtlich darüber nach, wieder eigene Japan-Rollenspiele zu entwickeln, wie Shuhei Yoshida, Präsident der Sony Worldwide Studios, auf dem National Entertainment Festival laut Panora (via Gamefront ) zu Protokoll gegeben habe. Zur Zeit der ersten PlayStation habe Sony Japan einige JRPG-Serien wie Wild Arms, Arc The Lad oder Crime Crackers entwickelt. Durch steigende Entwicklungskosten haben man sich später jedoch darauf verstärkt, Spiele für eine weltweite Zielgruppe zu produzieren.Allerdings seien japanische Spiele in der letzten Zeit wieder sehr erfolgreich auf dem Weltmarkt. Auch JRPGs wie Persona 5 hätten sich weltweit behaupten können, weshalb sich Sony jetzt vielleicht wieder mehr dem Genre zuwenden und hier möglicherweise wieder aktiv werden wolle, so Yoshida, der zusammen mit Atsushi Morita, Präsident von Sony Interactive Entertainment Japan & Asia, an dem dortigen Panel "Dengeki x Famitsu" der beiden Fachzeitschriften teilgenommen habe.