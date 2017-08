Sony: Keine Pressekonferenz auf der gamescom 2017, aber auf der Paris Games Week im Oktober - 4Players.de

Auf der gamescom 2017 wird Sony keine Pressekonferenz veranstalten - wie schon in den vergangenen Jahren. Das Unternehmen setzt abermals auf eine Veranstaltung im Rahmen der Paris Games Week 2017, die im Oktober stattfinden wird. Die Konferenz "Media Showcase Live from Paris" soll am 30. Oktober 2017 (Montag) um 17 Uhr beginnen.Knapp eineinhalb Monate später steht das nächste Event an: die Endkunden-Messe "PlayStation Experience" in Anaheim. Das Community-Event im Convention Center der kalifornischen Stadt wird am 9. und 10. Dezember 2017 abgehalten.