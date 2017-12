Sony: PlayStation 4 hat sich mehr als 70 Millionen Mal verkauft; PlayStation VR knackt zwei Millionen-Marke

Die PlayStation 4 hat sich weltweit mehr als 70 Millionen Mal verkauft. Seit der Markteinführung sind (bis zum 3. Dezember 2017) mehr als 70,6. Mio. Exemplare der Konsole verkauft worden. Es ist von "durchverkauften" Exemplaren (an Endkunden) die Rede und nicht von ausgelieferten Exemplaren (an Händler). Im gleichen Zeitraum sind mehr als 617,8 Millionen PS4-Spiele verkauft worden - sowohl im Einzelhandel als auch in digitaler Form. Add-on-Verkäufe wurden nicht mitgezählt. Das VR-Headset PlayStation VR ist weltweit mittlerweile zwei Millionen Mal abgesetzt worden. Die Anzahl der verkauften PSVR-Spiele liegt laut Sony Interactive Entertainment bei über 12,2 Millionen.Sony Interactive Entertainment erwartet mit Monster Hunter: World God of War und Shadow of the Colossus ein starkes nächstes Jahr. Außerdem befinden sich mehr als 130 Titel für PlayStation VR in Entwicklung, die bis Ende 2018 erscheinen sollen, darunter Homestar VR, The Elder Scrolls 5: Skyrim VR und Bravo Team "Wir freuen uns sehr, dass so viele Menschen die einzigartigen Unterhaltungsmöglichkeiten von PlayStation 4 nutzen und sich eine neue Technologie wie PlayStation VR etabliert", so Andrew House, Vorsitzender von Sony Interactive Entertainment. "Ich kann unseren Fans und Partnern gar nicht genug danken. Durch ihre Unterstützung ist PlayStation zu einem der größten Gaming-Netzwerke der Welt geworden. In enger Zusammenarbeit mit unseren Partnern werden wir weiterhin unermüdlich daran arbeiten, dieses Momentum aufrechtzuerhalten und PS4 zum 'Best Place to Play' zu machen."Die Zahl der Verkäufe an Endkunden im Einzelhandel wurde von SIE geschätzt. Verkaufszahlen in Japan erfasst von 22.2.2014-03.12.2017; in Nordamerika erfasst von 15.11.2013-02.12.2017; in Lateinamerika erfasst von 9.11.2013-03.12.2017; in Europa erfasst von 29.11.2013-03.12.2017; und in Asien erfasst von 17.12.2013–03.12.2017.