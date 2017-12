20:00 Uhr PlayStation VR Game Panel: Zwei Branchengrößen über die Entwicklung eines VR-Titels.

21:30 Uhr Media Molecule präsentiert Dreams: Siobhan Reddy, Mark Healey und Alex Evans sprechen über die Entwicklung von Dreams.

23:00 Uhr IGN wählt die Top 10 PlayStation Games aller Zeiten: Mehr als 20 Jahre PlayStation werden auf der PSX gefeiert - gemeinsam mit der Community werden die besten Spiele gesucht.

00:30 Uhr Ghost of Tsushima: Vom Konzept zur Enthüllung: Eine Vielzahl an Mitarbeitern bei Sucker Punch sprechen über die Entwicklung des Titels und die spannenden Reisen nach Japan.

02:00 Uhr Uncharted 10-jährige Jubiläumsfeier: Der 10. Jahrestag von Uncharted wird auf der PSX 2017 im großen Rahmen gefeiert. Nolan North, Greg Miller und viele weitere lassen ihre Erinnerungen Revue passieren. Inklusive anschließender Autogrammstunde.

03:00 Uhr The Last of Us Part II: Meet the Cast: Naughty Dog und die Entwickler hinter The Last of Us Part II sprechen über das Making-Of des Cutscene Teaser-Trailers.

Am 9. und 10. Dezember findet im US-amerikanischen Anaheim die Sony-Hausmesse PlayStation Experience 2017, kurz PSX 2017, statt. "Große Enthüllungen, bisher unveröffentlichtes Material zu beliebten Titeln und offene Diskussionen mit einigen der Top-Entwickler warten auf die Fans im Anaheim Convention Center", schreibt Sony. Die Highlights der Messe werden in voller Länge via Livestream ( PlayStation YouTube 4K und Facebook ) übertragen.Beginnen wird die PSX 2017 bereits am Samstag um 05:00 Uhr mitteleuropäischer Winterzeit mit "PlayStation Presents" (Eröffnungsveranstaltung). Neuigkeiten zu den wichtigsten Titeln und besondere Ankündigungen werden versprochen. Der Livestream wird bei YouTube übertragen (auch in 4K ). Weiter geht es am Abend des 9. Dezembers mit den Diskussionsforen, die mit Interviews, Game-Updates und Previews einen tieferen Einblick gewähren.PlayStation Experience 2017 Panel Line-up - SamstagPlayStation Experience 2017 Panel Line-up - Sonntag