Sony Interactive Entertainment hat sich während der PlayStation Experience 2017 ebenfalls zur Entwicklung von Einzelspieler-Titeln bekannt - wiein der vergangenen Woche ( wir berichteten ). Shawn Layden (CEO von Sony Interactive Entertainment America) erklärte, dass Storytelling und Erzählungen/Narrativität bei den Sony Worldwide Studios hoch im Kurs stehen würden - etwas was man gemeinhin als "Einzelspieler-Titel" bezeichnen würde. Er meinte, dass sie in diesem Bereich "ziemlich gut" seien und mit Horizon Zero Dawn Uncharted und The Last of Us ohnehin stark aufgestellt wären. Layden würde niemals zu einem der internen Studios gehen und ihnen sagen: "Ich hab da von diesem 'Games as a Service' gehört und jetzt macht bitte auch so einen Titel".Hermen Hulst (Managing Director von Guerrilla Games; Killzone-Reihe) meinte, dass eine solche Abkehr vor Einzelspieler-Titeln gar nicht angebracht sei, da zum Beispiel Horizon Zero Dawn das mit Abstand erfolgreichste Spiel des Studios und der erste reine Einzelspieler-Titel seit langem war. Für ihn sind Einzelspieler-Titel immer noch eine "magische Erfahrung". Laut Hulst wird es immer einen Markt für solche Spiele geben, schließlich sei diese Form von Spielen "hochgradig wichtig".Außerdem erwartet Layden, dass die PlayStation 4 ihre Dominanz im Spiele-Markt im nächsten Jahr fortsetzen wird und wenn die Anzahl der verkauften Exemplare von PlayStation VR eine "kritische Masse" erreichen würde, würden weitere Entwickler und Studios auf den VR-Zug aufspringen. Zudem wollen sie Spiele in Zukunft nicht mehr so früh ankündigen. Sie würden sich damit selbst keinen Gefallen tun, heißt es. Er ist dennoch der Ansicht, dass alle Spiele, die bisher für 2018 angekündigt wurden, auch 2018 erscheinen sollen. Last but not least wird man im Laufe des nächsten Jahres seinen PSN-Namen verändern können.