Sony: Wireless-Headset - Gold Edition angekündigt - 4Players.de

Sony hat das Wireless-Headset - Gold Edition angekündigt. Es soll am 6. April 2018 in Europa auf den Markt kommen und knapp 100 Euro kosten. Das Gold-Headset verfügt über sämtliche Funktionen des Wireless-Stereo-Headsets 2.0 (7.1-Raumklang bei allen PS4-Spielen) und bietet darüber hinaus unterschiedlich positionierte (versteckte) Mikrofone sowie ein schlankeres Design. Das Headset kann über das im Lieferumfang enthaltene 3,5-mm-Audiokabel mit PlayStation VR und Mobilgeräten verbunden werden. Sony schreibt : "Dank des zusätzlichen versteckten Mikrofons kann das neue Headset eure Stimme während des Spiels jetzt noch besser aufnehmen. Die Mikrofone befinden sich an der rechten Ohrmuschel und sind so ausgerichtet, dass sie zusammenspielen um eure Stimme so klar wie möglich wiedergeben – egal, wie ihr das Headset tragt. Außerdem können die Mikrofone dank der integrierten Rauschunterdrückung Hintergrundgeräusche aktiv herausfiltern, damit eure Teammitglieder nur das hören, was wirklich wichtig ist. Natürlich könnt ihr auch direkt am Headset die Lautstärke regeln oder das Mikrofon stummschalten und die Einstellungen so im Handumdrehen während des Spielens anpassen.""Trotz seines schlanken Designs ist das Headset jetzt noch stabiler - möglich macht das der neue robuste Rahmen. Die verbesserten Over-Ear-Ohrmuscheln sind dafür besonders weich und komfortabel und machen das Headset zur perfekten Lösung für alle, die gern lange Gaming-Sessions einlegen. Darüber hinaus haben wir beim Design des Headsets darauf geachtet, dass es auch zusammen mit dem PlayStation VR-Headset bequem zu tragen ist. Dadurch können Spieler noch tiefer und länger in ihr PS VR-Erlebnis eintauchen und garantiert jede Stimme, jeden Schritt und jede Explosion hören."Das Wireless-Headset – Platin-Edition wird Sony weiterhin anbieten (ca. 160 Euro).