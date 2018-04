Sony: 19 Millionen PS4-Verkäufe im Geschäftsjahr 2017; Anzahl der PS-Plus-Abos und Absatz im PSN steigen - 4Players.de

Oh wow, hätte nicht gedacht, dass sie einen Rückgang von knapp 20 Prozent erwarten bei der Hardware. Wie kommt das? Ich mein, im letzten Geschäftsjahr waren die größten Titel Uncharted Lost legacy, was deutlich weniger Prestige hatte als UC4, und Gran turismo Sport. Dieses Geschäftsjahr haben sie mindestens 3 Titel, die größer sind als die beiden. Und es kommt noch Red Dead Redemption raus...Ich bin zwar kein Analyst, aber ich hätte gedacht, dass die Zeichen dieses Jahr besser stehen. Letztes Jahr haben ja auch Nintendo und MS neue Hardware rausgebracht. Nintendo noch dazu mit überragender Software. Ich weiß nicht, ich hätte echt gedacht, dass 18-20 Mio locker drin wären. Aber was weiß ich, vielleicht kündigen sie ja noch die ps5 zur E3 an