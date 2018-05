Sony: Termin der E3-Pressekonferenz; Death Stranding, Ghost of Tsushima und The Last of Us Part 2 im Fokus - 4Players.de

Die E3-Pressekonferenz von Sony Interactive Entertainment wird am 11. Juni um 18:00 Uhr Ortszeit (Los Angeles) stattfinden. Hierzulande ist dann Dienstag (12. Juni) 03:00 Uhr. Shawn Layden (Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios Chairman) bestätigte den Termin im PlayStation Blogcast via Gematsu . Die E3-Showcase soll u. a. live via Twitch, YouTube und Facebook übertragen werden. Death Stranding von Kojima Productions, Ghost of Tsushima von Sucker Punch Productions, Marvel's Spider-Man von Insomniac Games und The Last of Us Part 2 von Naughty Dog sollen ausführlich vorgestellt werden. Neben diesen vier Spielen ("the fab four") soll es auch Ankündigungen von Third-Party-Titeln, Indie-Spielen und "anderen Dingen" geben.