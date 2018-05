Sony: Days of Play 2018 angekündigt: Rabattaktion auf Hardware, Spiele und Zubehör - 4Players.de

Sony Interactive Entertainment hat die Days of Play 2018 mit Rabattaktionen auf Software, Hardware und Services angekündigt . Die Aktion wird weltweit vom 8. bis 18. Juni stattfinden und bietet dieses Jahr unter anderem Angebote für eine limitierte Sonderedition der PlayStation 4. Diese PS4 mit 500 GB HDD präsentiert sich im klassischen PlayStation-Design in Gold und umfasst einen zusätzlichen Dualshock-4-Wireless-Controller. Zusätzlich wird das PlayStation VR Starter-Set mit VR Worlds (Voucher) und GT Sport günstiger angeboten."Weitere Schnäppchen sind PS4-Softwarepakete, Hardware-Peripheriegeräte wie eine Reihe von DualShock-4-Controllern und das Wireless-Headset - Platin-Edition. Sonderpreise gibt es auch für PlayStation-Services, einschließlich PlayStation Plus (PS Plus) sowie für PlayStation Gear, wo es während der Days of Play neue Sparangebote für die beliebtesten Merchandise-Artikel für Gamer geben wird", schreibt Sony.Während der Days-of-Play-Aktion bietet der PlayStation Store (PS Store) Rabatte auf viele AAA-Titel für PS4 von Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios (SIE WWS), wie etwa Horizon Zero Dawn, Shadow of the Colossus und God of War sowie für Spiele von Drittanbietern, wie Call of Duty: WW2 (Activision), Far Cry 5 (Ubisoft), Assassin's Creed Origins (Ubisoft) und Grand Theft Auto 5 (Rockstar Games). Auch PS-VR-Software (Farpoint und Starblood Arena) soll günstiger verkauft werden. Konkretere Angaben, zum Beispiel zur Höhe der Rabatte, wurden nicht gemacht.Jim Ryan, Deputy President von SIE und President of Global Sales & Marketing, sagte: "Es ist großartig, dass die Days of Play auch 2018 wieder stattfinden. Mit ihnen bedanken wir uns bei all unseren Fans, die jetzt Gelegenheit haben, die neuesten Blockbuster zu spielen oder komplett neue oder verbesserte Spielerfahrungen mit ihrer PlayStation zu erleben. In diesem Jahr werden noch mehr PlayStation-Produkte bei ausgewählten Handelpartnern zu einem günstigen Preis angeboten. Daneben gibt es eine speziell für Day of Play designte, limitierte PS4-Sonderedition. Es ist die leidenschaftliche Community, die PlayStation zum besten Ort zum Spielen macht. Die Days of Play sind unsere Art, den Leuten neue Erfahrungen näherzubringen und sie zum Spielen zu animieren."