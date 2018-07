Sony: PlayStation-Messeauftritte bestätigt: gamescom, Zurich Game Show, EGX Berlin und Game City in Wien - 4Players.de

gamescom, Köln, 20. bis 25. August

Zurich Game Show, Zürich, 14. bis 16. September

EGX Berlin, Berlin, 28. bis 30. September

Game City, Wien, 19. bis 21. Oktober

(Weitere Events sollen in Vorbereitung sein.)

Sony Interactive Entertainment Deutschland (SIED) wird in diesem Jahr nicht nur auf der gamescom mit einer großen PlayStation-Präsenz vertreten sein, sondern plant u. a. auch Auftritte auf Shows wie der Zurich Game Show, der EGX Berlin, der Game City in Wien sowie auf weiteren Events."Damit möchte SIED der dezentralen Struktur des deutschsprachigen Marktes besser Rechnung tragen und für eine erweiterte Präsenz der Marke PlayStation sorgen. Interessierten Spielern soll damit die unter Umständen lange Anreise erleichtert und der Fokus auf mehrere Events verteilt werden. (...) Weitere Details zu den kommenden Messeauftritten werden rechtzeitig bekanntgegeben. Jedoch egal ob in Köln, Zürich, Berlin oder Wien, bei all diesen Events wird PlayStation auf Interaktivität setzen und den Besuchern ausschließlich spielbares Material bieten", schreibt Sony.Folgende Messeauftritte sind geplant:Den Auftakt bildet im August die gamescom. Hier wird Sony den Fokus auf die Präsentation von Marvel's Spider-Man legen, das exklusiv für PlayStation 4 erscheint. Darüber hinaus werden Besucher der Messe in Köln eine Reihe neuer Spiele für PlayStation VR ausprobieren können, darunter Blood & Truth (SIE London Studios), Déraciné von From Software und Firewall Zero Hour (First Contact Entertainment).