Sony: Geschäftsbericht (Q1): Umsatz- und Gewinnsprung; 3,2 Mio. PS4-Konsolen verkauft; Prognose angehoben - 4Players.de

Sony hat im ersten Quartal (April bis Juni 2018) des laufenden Geschäftsjahres 3,2 Millionen PS4-Konsolen verkauft. Seit der Markteinführung der Konsole sind weltweit 82,2 Millionen Konsolen ausgeliefert worden. Am 30. Juni 2018 hatten insgesamt 33,9 Mio. Personen ein PlayStation-Plus-Abo. Ende März 2018 lag die Abo-Anzahl bei 34,2 Millionen. Angaben zu den Verkaufszahlen von PS3, PS Vita, PlayStation VR und explizit der PS4 Pro wurden nicht gemacht.Die PlayStation-Sparte "Game & Network Services" erzielte einen Umsatz von 472,10 Mrd. Yen (ca. 3,6 Mrd. Euro). 124 Mrd. Yen mehr als im gleichen Quartal des Vorjahres (+36%). Laut Sony gab es einen Anstieg bei den Software-Verkäufen im PlayStation Network (Digitalverkauf) sowie positive Währungsseffekte. Verbucht wurde ein operativer Gewinn in Höhe von 83,5 Mrd. Yen - eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr (17,7 Mrd. Yen). 43 Prozent der verkauften "Vollversionen" wurden in digitaler Form abgesetzt . Die Präsentation der Geschäftsergebnisse findet ihr hier Das Unternehmen hat außerdem die Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben und erwartet 15 Prozent mehr Umsatz (insgesamt 2,18 Billionen Yen (1,67 Mrd. Euro); vorher 1,9 Billionen Yen). Sony erwartet höhere Verkäufe im PlayStation Network, positive Währungsseffekte und eine Steigerung des PS4-Absatzes. Von April 2018 bis März 2019 sollen insgesamt 17 Millionen Konsolen verkauft werden. Bisher ging man von 16 Mio. Konsolen aus.