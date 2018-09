Sony: Endgültiger Abschied von der PS2 - 4Players.de

Sony Japan hat sich endgültig von der PlayStation 2 verabschiedet, wie die Kollegen von Kotaku berichten . Die Produktion der Konsole sei zwar schon 2012 eingestellt worden, defekte Hardware habe man aber nach wie vor repariert bzw. ersetzt.Am 31. August 2018 sei jetzt aber auch dieser in Iwate beheimatete Service beendet worden. Aufträge für zuvor angemeldete und bis zum 7. September eingeschickte Konsolen sollen noch bearbeitet werden, danach werde der Dienst aber offiziell enden.Die PS2 feierte ihr Debüt am 4. März 2000 in Japan (Europa-Premiere: 24. November 2000) und ist bis dato die meistverkaufte Videospielkonsole aller Zeiten, so Kotaku. Wir haben zuletzt im Rahmen unseres Specials zum 20-jährigen PlayStation-Jubiläum auf den Oldie und seine Geschwister zurückgeblickt.