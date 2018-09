Sony: Crossplay mit anderen Konsolen-Plattformen wird für ausgewählte Spiele erlaubt; beginnend mit Fortnite - 4Players.de

Sony Interactive Entertainment gibt seine ablehnende Haltung zum Thema Cross-Plattform-Play (kurz Crossplay) mit anderen Konsolen-Plattformen und mobilen Geräten auf - wenn auch langsam und in kleinen Schritten. Nach einer "umfassenden Evaluierung" will Sony in den vergangenen Wochen einen Weg gefunden haben, plattformübergreifende Features für ausgewählte Inhalte von Drittanbietern zu unterstützen. Der erste Schritt ist eine offene Beta für Fortnite (Battle Royale), die heute beginnt und in der Online-Partien, Spieler-Fortschritt und Käufe über die Plattformen PlayStation 4, Android, iOS, Switch, Xbox One, PC und Mac hinweg möglich sein werden.John Kodera (Präsident und CEO von Sony Interactive Entertainment): "Gründliche Tests während der Beta sollen sicherstellen, dass Crossplay-Spiele auf der PlayStation optimal funktionieren. Dabei wird das Nutzererlebnis im Hinblick auf technische und soziale Aspekte evaluiert. Es ist seit 24 Jahren unser Ziel, unseren Fans das beste Spielerlebnis zu bieten, und dazu gehört die Einzigartigkeit von PlayStation. Heute jedoch haben sich die Communitys mancher Spiele bis zu einem Punkt weiterentwickelt, an dem plattformübergreifende Features einen erheblichen Mehrwert für Spieler darstellen. Deshalb haben wir eine gründliche Analyse der erforderlichen Geschäftsmechaniken durchgeführt, um sicherzustellen, dass das PlayStation-Erlebnis für unsere Nutzer jetzt und in Zukunft erhalten bleibt, während wir eine Öffnung der Plattform angehen. (...) Für [Sony Interactive Entertainment] bedeutet dies große strategische Änderungen, und die Umsetzung wird nun in verschiedenen Teilen des Unternehmens geplant. Wir werden der Community so bald wie möglich genauere Informationen zur Verfügung stellen, darunter Genaueres zum Zeitplan der Beta und was dies für andere zukünftige Titel bedeutet."Sony hatte sich in der Vergangenheit stets gegen Crossplay gesperrt, obwohl sowohl Microsoft als auch Nintendo ihre Online-Netzwerk für plattformübergreifende Partien geöffnet hatten - und das nicht nur bei Fortnite, sondern auch bei Rocket League oder Minecraft. Oftmals wurde der Schritt mit der Wahrung der Integrität des PlayStation Networks begründet.Ende Juni 2018 sagte Shawn Layden (Präsident und CEO von Sony Interactive Entertainment America und Chairman of SIE Worldwide Studios) auf der Gamelab-Konferenz zu dieser ablehnenden Haltung und der Kritik seitens der Spieler via Eurogamer : "Wir haben es gehört. Wir erwägen viele Möglichkeiten. Sie können sich vorstellen, dass die Umstände drum herum viel mehr als nur ein Spiel betreffen. Ich bin zuversichtlich, dass wir zu einer Lösung kommen werden, die von unserer Gaming-Community verstanden und akzeptiert wird und gleichzeitig unser Geschäft unterstützt."Vorher twitterte bereits John Smedley (ehemaliger Chef von Daybreak Game Company; vorher Sony Online Entertainment): "... als ich noch bei Sony war, war der interne Grund für [die Entscheidung] das Geld. Sie mochten es nicht, wenn irgendjemand irgendetwas auf einer Xbox kauft und es auf einer PlayStation nutzt. So einfach ist das. Dummer Grund, aber so ist es."