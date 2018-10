Sony: Die Kommunikation mit PlayStation-Spielern soll wieder verbessert werden - 4Players.de

Sony möchte die Kommunikation mit den PlayStation-Spielern wieder verbessern und ausweiten, versprach Shawn Layden, Vorsitzender der Worldwide Studios von Sony, in der letzten Episode des PlayStation Blogcasts via Pushsquare "Wir werden die Kommunikation ankurbeln, wir werden mehr Möglichkeiten finden, unsere Nachrichten zu verbreiten und einen Einblick in unsere Aktivitäten zu geben und was unsere Hoffnungen und Träume (...) für PlayStation und für die Worldwide Studios sind", sagte Layden.Während Nintendo immer wieder mit Direct-Ausgaben und Microsoft neuerdings mit Inside-Folgen über anstehende Spiele-Entwicklungen sowie Updates informiert, war Sony bisher auf den PlayStation.Blog, Messe- bzw. Event-Auftritte und die PlayStation Experience fokussiert, wobei die Hausmesse in diesem Jahr nicht stattfinden wird ( wir berichteten ).