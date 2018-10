Sony: Ist auf der Game City 2018 in Wien präsent, u. a. mit Days Gone - 4Players.de

Astro Bot: Rescue Mission

Blood & Truth

Firewall: Zero Hour

Titel aus der PlayLink-Reihe: Chimparty, Wissen ist Macht: Decades

Marvel's Spider-Man

Days Gone

Call of Duty: Black Ops 4

Resident Evil 2 - Remake

Assassin's Creed Odyssey

Hitman 2

FIFA 19

Soul Calibur 6

Kingdom Hearts 3

Vom 19. bis 21. Oktober findet im Wiener Rathaus die Game City 2018 statt ( zur Event-Webseite ). Auch Sony ist vor Ort und wird u. a. Spiele wie Days Gone präsentieren.First Party Titel:Third Party Titel:"Wir freuen uns, in diesem Jahr mit einem so breiten Line-up bei der Game City vertreten zu sein. Besonders spannend sind sicherlich die noch nicht veröffentlichten Titel wie Days Gone oder unsere neuen PlayLink-Titel. Aber auch in Sachen VR haben wir mit dem gerade erst veröffentlichten Titel Astro Bot und dem bisher unveröffentlichten Spiel Blood & Truth eine schöne Auswahl im Gepäck", so Florian Mahr, Marketing Manager von Sony Interactive Entertainment Austria.