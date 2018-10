Sony: Geschäftsbericht (Q2): Umsatz- und Gewinnsprung; 3,9 Mio. PS4-Konsolen verkauft; Prognose angehoben - 4Players.de

Halueth hat geschrieben: ? Heute 13:53

Ich hoffe sehr, dass sie nicht anfangen sich auf ihrem Erfolg auszuruhen, sondern immer weiter in gute Exclusives investieren und die PS5 ein ordentliches Mehr an Leistung bieten wird. Ansonsten hat Sony wohl vieles richtig gemacht in den letzten Jahren (oder die Konkurenz zu vieles "falsch").Dass die Mobile SParte schwächelt wundert mich nicht. Ich habe schon lange niemanden mehr mit einem Sony Smartphone gesehen.