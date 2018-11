Sony: Keine Pressekonferenz und keine Präsenz auf der E3 2019; Hinweise auf die PlayStation 5 im Jahr 2020 - 4Players.de

Sony Interactive Entertainment wird nicht an der E3 2019 teilnehmen und auch keine Pressekonferenz im Zuge der "größten Spiele-Messe der Welt" veranstalten - zum ersten Mal in der bald 25-jährigen Geschichte der Messe. Bereits die Hausmesse PlayStation Experience 2018 wurde abgesagt.Das Unternehmen möchte andere Wege einschlagen, um die Community zu beteiligen, heißt es in einem Statement gegenüber Game Informer . Auszug aus der Erklärung: "PlayStation-Fans bedeuten für uns die Welt und wir wollen immer innovativ sein, anders denken und mit neuen Wegen experimentieren, um die Spieler zu begeistern. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, 2019 nicht an der E3 teilzunehmen. Wir sondieren neue und gewohnte Wege, um unsere Community im Jahr 2019 zu unterstützen und können es kaum erwarten, unsere Pläne mit ihnen zu teilen."Gegenüber Polygon ergänzte Jennifer Clark (Senior Vice President of Communications bei Sony), dass auch eigene Veranstaltungen, die im Umfeld der E3 2019 angesiedelt seien (wie EA Play von Electronic Arts), nicht geplant wären.Darüber hinaus fügte Jason Schreier von Kotaku hinzu: "Basierend auf Gesprächen mit Entwicklern aus der gesamten Branche erwarte ich, dass die PlayStation 5 2020 veröffentlicht wird - und dass der Publisher [Sony] die E3 2019 überspringt, weist sicherlich darauf hin". Schreier schätzt zudem, dass Death Stranding, The Last of Us 2 und Ghost of Tsushima "voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2019 oder später herauskommen werden".Bei Reddit kocht derweil die Gerüchteküche: Ein "Leaker", der gestern bereits über die E3-Pläne von Sony schrieb, meinte, dass die PlayStation 5 auf einem kleineren Event in der Mitte des Jahres 2019 enthüllt werden soll. Die große Ankündigung soll dann auf der PlayStation Experience 2019 vollzogen werden. Die Pläne könnten sich noch ändern, heißt es. Die Person schreibt außerdem, dass die PlayStation 5 "eine Bestie sei" und in den nächsten ein bis eineinhalb Jahren veröffentlicht wird. Anthem soll bereits auf PS5-Devkits getestet werden. Es wird übrigens geschätzt, dass Anthem erneut verschoben wird, da das Spiel ein großes "Chaos" sei.Laut einer Pressemitteilung der Entertainment Software Association ( ESA ), die Veranstalter der E3, haben sich bereits mehrere Unternehmen zur Teilnahme an der E3 2019 entschlossen, darunter Microsoft, Nintendo, Activision, Bethesda Softworks, Capcom, Epic Games, Konami, Square Enix, Take-Two Interactive, Ubisoft und Warner Bros. Interactive. Sony wird ein großes Loch in den Messehallen hinterlassen, in denen der Publisher stets eine beachtliche Präsenz hatte.Quellen: Gematsu ESA und Polygon