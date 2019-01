Sony: Mehr als 91,6 Mio. PS4-Konsolen verkauft; Marvel's Spider-Man knackt Neun-Millionen-Marke - 4Players.de

Sony Interactive Entertainment hat seit der Markteinführung bis zum 31. Dezember 2018 insgesamt mehr als 91,6 Millionen Exemplare der PlayStation 4 weltweit verkauft. Allein in der Weihnachtszeit 2018 (19. November 2018 bis 31. Dezember 2018) wurden 5,6 Millionen PS4-Konsolen verkauft. Angaben zu den Verkäufen der PS4 Pro machte das Unternehmen nicht. Die Anzahl der Einzelhandelsverkäufe an Endkunden wurden von Sony geschätzt.Mehr als 50,7 Millionen PS4-Spiele wurden in der Weihnachtszeit 2018 abgesetzt. Seit der Markteinführung der Konsole wurden insgesamt 876 Millionen PS4-Spiele verkauft. Marvel's Spider-Man ging im Zeitraum vom 7. September 2018 bis zum 15. November 2018 über neun Millionen Mal über die Ladentheken. Beim Software-Absatz wurden sowohl Box-Versionen als auch Digitalverkäufe im PSN berücksichtigt."Dank der kontinuierlichen Unterstützung durch unsere Fans während der Weihnachtszeit freuen wir uns, mitteilen zu können, dass die PS4 weltweit 91,6 Millionen Mal verkauft wurde. Wir freuen uns auch, bekannt geben zu können, dass die Anzahl der monatlich aktiven Nutzer des PlayStation Network weiterhin ein starkes Wachstum verzeichnet und Ende November 2018 die Marke von 90 Millionen überschritten haben", sagte John Kodera, Präsident und CEO von Sony Interactive Entertainment. "Ich möchte unserer leidenschaftlichen Gemeinschaft auf der ganzen Welt und unseren Partnern meinen tief empfundenen Dank dafür aussprechen, dass sie uns geholfen haben, diese Meilensteine zu erreichen. In diesem Jahr werden wir unseren Fans noch mehr verbesserte Erlebnisse bieten, zusammen mit einem mit Spannung erwarteten Angebot an Spielen, die nur auf der PS4 möglich sind."