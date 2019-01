Sony: Muss in Italien zwei Mio. Euro Strafe wegen "mangelnder Informationen" zu den PS-Plus-Gebühren zahlen - 4Players.de

Die nationale Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen Italiens (AGCOM; Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) hat eine Strafe in Höhe von zwei Millionen Euro gegen Sony verhängt. Der Grund für die Strafe sind "mangelnde" und "irreführende Informationen" über die Notwendigkeit von PlayStation Plus für Online-Multiplayer-Partien auf der PlayStation 4 (Quelle: ANSA via Resetera ).Die Behörde schreibt, dass sowohl auf der Verpackung der PlayStation 4 als auch während des Kaufprozesses von Videospielen über den PlayStation Store nicht ausreichend über das erforderliche PS-Plus-Abo und die damit verbundenen Zusatzkosten informiert wird, um den Online-Mehrspieler-Modus eines Spiels nutzen zu können. Die AGCOM spricht von einer "nennenswerten Täuschung", da nicht über die später zu tragenden Kosten informiert werde. Daher die Geldbuße von zwei Millionen Euro. Ob Sony zur Veränderung der Kennzeichnung aufgefordert wurde, ist nicht bekannt. Sony hat sich zur Lage bislang nicht geäußert.