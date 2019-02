Sony: Entwickler von War Thunder und Paladins/Smite fordern stärkere Öffnung für Cross-Play - 4Players.de

Hey @Sony @PlayStation. It's time to stop playing favorites and tear down the crossplay/progression wall for everyone. We have @SMITEGame, @PaladinsGame, @RealmRoyale ready to go when you are. https://t.co/KNDetpXPf5 — HiRezStew (@schisam) 8. Februar 2019

Xplay improves match quality in multiplayer games. When we added crossplay between Paladins Xbox and Switch:

>> Wait time reduced 30%

>> Level spread between players down 40%

>> 40% reduction in ELO std deviation per match

>> 80% reduction in "Bad" matches (by our internal defn) — HiRezStew (@schisam) 8. Februar 2019

War Thunder is ready to become a fully #crossplatform title. We asked Sony for it multiple times, before the Xbox One version launch and when the PlayStation Cross-Play Beta was announced, but we haven’t received clearance yet. https://t.co/hVAzpekInu — War Thunder (@WarThunder) 7. Februar 2019

Die schrittweise Öffnung des PlayStation Networks auf der PlayStation 4 für Cross-Play (plattformübergreifende Online-Multiplayer-Partien) geht vielen Entwicklern nicht schnell genug. Sowohl Gaijin Entertainment ( War Thunder ) als auch Hi-Rez Studios ( Smite Paladins , Realm Royale) fordern via Twitter, dass Sony endlich die "Abschottungsmauer" niederreißen soll. "Es ist an der Zeit, mit dem Spielen von Favoriten/Lieblingsspielen aufzuhören und die Cross-Play-/Cross-Progression-Wand für alle niederzureißen", heißt es.Der CEO von Hi-Rez schreibt, dass die Einführung von Cross-Play auf Switch und Xbox One (bei Paladins) eine deutliche Verbesserung der "Match-Qualität" für alle Spieler gebracht hätte, weil einfach mehr Spieler zum Matchmaking zur Verfügung stehen würden. Demnach hätte sich die Matchmaking-Wartezeit um 30 Prozent verringert, der Abstand der Stufen zwischen den Spielern um 40 Prozent reduziert und die ELO-Standard-Abweichung der Matches um 40 Prozent verringert. Basierend auf ihrer eigenen Definition hat sich die Anzahl der "schlechten Matches" durch Cross-Play um 80 Prozent verringert.