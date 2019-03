Sony: Gerücht: Interesse an der Übernahme von Take-Two Interactive (Rockstar Games, 2K Games) - 4Players.de

Frisch aus der Gerüchteküche: Sony ist allem Anschein nach an der Übernahme von Take-Two Interactive (Rockstar Games, 2K Games) interessiert. Laut einem Bericht auf MarketWatch sind die Gespräche auf Vorstandsebene beider Unternehmen bereits fortgeschritten, was die Aktien von Take-Two Interactive um fast fünf Prozent nach oben katapultierte. Sony soll die Übernahme größtenteils via "Cashdeal" realisieren, also den Erwerb der Anteile/Aktien von Take-Two via liquider Mittel, allerdings dürfte solch ein Unterfangen ziemlich teuer werden. Joel Kulina (Head of Technology and Media Trading bei Wedbush Securities) bewertet die Aktie von Take-Two mit 130 Dollar (aktueller Kurs ca. 95 Dollar).Es ist nicht das erste Mal, dass Take-Two als Übernahmekandidat gehandelt wird. Schon 2008 versuchte Electronic Arts eine Übernahme des Unternehmens. Das damalige Angebot über ca. 2 Mrd. Dollar lehnte Take-Two-Chef Strauss Zelnick ab. Damals wurden 26 Dollar pro Aktie geboten.Zu den Marken von Take-Two Interactive gehören u. a. BioShock, Borderlands, Civilization, Emergency, Grand Theft Auto, Mafia, Max Payne, Midnight Club, Red Dead Redemption und XCOM.Hinweis: Hierbei handelt es sich um ein Gerücht, das mit Vorsicht zu genießen ist.