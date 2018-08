Dragalia Lost: Nintendo verrät erste Details zum neuen Mobile-Spiel - 4Players.de

Mit Dragalia Lost werkelt Nintendo in Zusammenarbeit mit Cygames an einem neuen Spiel für die mobilen Plattformen iOS und Android. Zum ersten Mal greift man dabei nicht auf eine bestehende Marke zurück, sondern erschafft von Grund auf etwas Neues für den Ausflug in mobile Spielewelten. Wie DualShockers meldet, wurde der Titel jetzt via Nintendo Direct etwas genauer vorgestellt.Im Kern handelt es sich bei Dragalia Lost um ein Action-Rollenspiel und erzählt von einer Fantasy-Welt, in der Menschen und Drachen in Harmonie zusammenleben. Ein Kristall schützt die Bewohner von monströsen Bedrohungen von außen, doch schwinden dessen Kräfte zunehmend. Deshalb eilt man in der Rolle eines Prinzen zur Rettung, durch dessen Venen angeblich auch Drachenblut fließen soll. Begleitet wird er von einem der sehr alten Drachen des Reichs.Generell wird man sich mit diversen Drachen verbünden können und auch die menschlichen Mitstreiter innerhalb der Party dürfen sich in die mächtigen Wesen verwandeln, die sich im Kampf alle unterschiedlich anfühlen sollen. Neben Standardgegnern wird man es auf der Reise auch mit fordernden Bossen zu tun bekommen.Zum Start soll es 60 Mitstreiter geben, die man für die Party rekrutieren kann. Sie teilen sich in die Klassen Angriff, Verteidigung, Unterstützung und Heilung auf. Bei den Waffen setzen die Entwickler auf ein Stein-Schere-Papier-Prinzip in Kombination mit diversen Vor- und Nachteilen.Es soll vier Wege geben, mit denen man stärker werden kann: Level-Aufstiege des Charakters (u.a. durch Grind), Waffen-Upgrades (und wechselnde Kampfstile), den Mana-Kreis (einen Fähigkeitenbaum) und das Halidom, bei dem es sich um eine Bau-Element innerhalb der Spielwelt handelt.Beschwörungen sollen eine zentrale Rolle innerhalb des Spielverlaufs einnehmen. Zum einen lassen sich Charaktere herbei rufen, die zwischen drei und fünf Sternen eingestuft werden. Die Stärke der Drachen soll in einem ähnlichen System eingeordnet werden. Mit den Beschwörungen wird man nach Ingame-Gegenständen grinden können, die man sich alternativ aber auch mit deutlich weniger Aufwand, dafür aber gegen Zahlung von Echtgeld-Beträgen durch Mikrotransaktionen anschaffen darf.Neben Soloausflügen wird es auch eine Mehrspieler-Komponente für bis zu vier Spieler geben. So darf man nicht nur jedes Level alternativ gemeinsam angehen, sondern es soll auch spezielle Events geben, die wie kleine Raids konzipiert werden.Dragalia Lost erscheint am 27. September für iOS und Android. Bisher ist offiziell lediglich eine Veröffentlichung in den USA, Japan, Hong Kong, Taiwan und Macau vorgesehen. Ein möglicher Release in Europa wurde bisher mit keinem Wort erwähnt.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungstrailer