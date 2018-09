Rebel Galaxy Outlaw: Die Weltraum-Piraten kehren zurück - 4Players.de

Liesel Weppen schrieb am 03.09.2018 um 14:07 Uhr

Huh, das Spiel ging irgendwie komplett an mir vorbei. Aber es scheint mir auch irgenwie zu simpel zu sein. Weltraumkämpfe nur in 2D klingt jedenfalls schonmal komplett unattraktiv.

Aber sowas wie ein Freelancer (das übrigens hervorragend mit Maus und Tastatur spielbar, auch in einem 3D-Weltraum) mit etwas zeitgemäßerer Grafik und etwas aufgebohrt (z.B. ein dynamisches Handelssystem mit sich änderenden Preisen, statt einem komplett statischem) wäre schon verdammt cool.

Aber es muss Multiplayer (mit eigenem Dedicated Server) können und es muss auch mit Maus und Tastatur spielbar sein.