The Ballad Singer: Erfolgreiches Kickstarter-Projekt rund um narrative Erlebnisse startet bald im Early Access - 4Players.de

Das narrative Fantasy-Spiel The Ballad Singer startet am 27. September für PC und Mac im Early Access bei Steam. Vorausgegangen war eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne des italienischen Studios Curtel Games, bei der von mehr als 1000 Unterstützern mehr als 30.000 Euro zusammen kamen.Im Zentrum des Spiels steht ein "erzählerisches Grafikerlebnis", das mit Hilfe eines Domino-Systems 1700 verschiedene Geschichten und 40 unterschiedliche Enden bieten soll. Inspirieren ließ sich das Team dabei nach eigenen Angaben von Rollenspielen, Bilderromanen und Spielbüchern. Entscheidungen und Konsequenzen haben demnach auch hier einen direkten Einfluss auf das Schicksal der Spieler.Merkmale:• Vier Helden mit unterschiedlichen Geschichten;• Asymmetrische Geschichten, die miteinander verbunden sind;• Während eines einzelnen Durchgangs mit einem Charakter gleicht kein Kampf dem anderen;• Entscheidungen spielen wirklich eine Rolle: Spieler können das Schicksal der Helden durch Ihre Entscheidungen ändern;• Drei Herausforderungsgrade: Schlage dem Tod ein Schnippchen und wiederhole tödliche Entscheidungen durch mächtige Artefakte;• Wiederspielwert: Nur beim erneuten Spielen von TBS können Spieler die unterschiedlichen Entscheidungswege jedes Helden entdecken;• Domino-System: Eine Entscheidung in den ersten Spielminuten kann zu verheerenden Auswirkungen im Laufe des Abenteuers führen;• Vollständig erzählte Geschichte mit mehr als 400.000 Wörtern und 40 Stunden Erzählung;• Mehr als 700 hochauflösende Illustrationen;• Über 40 Musiktitel;• 400 verschiedene, detaillierte Tode;• Der Tod ist ein Teil der Geschichte, es gibt also kein „Game Over“. Wenn ein gespielter Charakter stirbt, wird das Spiel mit einem neuen Helden in der selben Geschichte mit einem anderen Erzählstrang fortgesetzt.Zum Start im Early Access wird ein Preis von 19,49 Euro angesetzt. Bis zum Patch auf die finale Version will man das Spiel kontinuierlich verbessern und ausbauen.Letztes aktuelles Video: Making-Of-Video