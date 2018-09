The Ballad Singer: Erfolgreiches Kickstarter-Projekt rund um narrative Erlebnisse im Early Access gestartet - 4Players.de

Vier Helden mit verschiedenen erzählerischen Entwicklungen

Asymmetrische Geschichten, die miteinander verbunden sind

Beim Durchspielen mit einem Charakter stellst du dich nie zwei gleichen Kämpfen

Deine Entscheidungen sind wirklich wichtig. Du kannst durch sie das Schicksal der Helden komplett verändern

Drei Herausforderungsgrade: Täusche den Tod und wiederhole mit mächtigen Artefakten tödliche Entscheidungen

Wiederspielwert: Nur wenn du TBS erneut spielst, wirst du die verschiedenen Entscheidungswege jedes Helden entdecken

Domino System: Eine Entscheidung in den ersten Spielminuten könnte starke Folgen im weiteren Verlauf des Abenteuers nach sich ziehen

Komplett erzählte Geschichte, mit über 400.000 Wörtern und 40 Stunden Erzählung

Mehr als 700 HD-Illustrationen

Über 40 Musikstücke

400 verschiedene, detaillierte Tode

Das Sterben ist Teil der Geschichte, es gibt also kein „Game Over“. Wenn ein von dir gespielter Charakter stirbt, spielst du als neuer Held in derselben Geschichte, auf einem anderen Pfad der Erzählung.

Im Zentrum des Spiels steht ein "erzählerisches Grafikerlebnis", das mit Hilfe eines Domino-Systems 1700 verschiedene Geschichten und 40 unterschiedliche Enden bieten soll. Inspirieren ließ sich das Team dabei nach eigenen Angaben von Rollenspielen, Bilderromanen und Spielbüchern. Entscheidungen und Konsequenzen haben demnach auch hier einen direkten Einfluss auf das Schicksal der Spieler."The Ballad Singer ist ein RPG/Grafikadventure, das in einer komplett von den Entscheidungen des Spielers kontrollierten Fantasiewelt spielt. Wir haben Elemente aus Spielbüchern und Visual Novels genommen, um ein Videospiel mit einem nie dagewesenen Format zu entwickeln. TBS bietet eine Fantasiegeschichte, die es noch zu schreiben gilt. Hier verändert sich die Welt gemäß der Handlungen des Spielers. So kannst du bis zu 1.700 Geschichten und 40 verschiedene Enden erleben. Deine Entscheidungen bestimmen, wie die Geschichte sich entfaltet. Jede einzelne Entwicklung und jede Nebenhandlung der Geschichte ist, sogar die kleinste. In TBS ist jede Entscheidung ausschlaggebend.Wie viele Wege bist du bereit, zu gehen?"Letztes aktuelles Video: Making-Of-Video