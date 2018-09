The Inner Friend: Surreales Horror-Abenteuer auf Steam veröffentlicht - 4Players.de

Screenshot - The Inner Friend (PC) Screenshot - The Inner Friend (PC) Screenshot - The Inner Friend (PC) Screenshot - The Inner Friend (PC) Screenshot - The Inner Friend (PC) Screenshot - The Inner Friend (PC)



Merkmale:



IMMERSIVE ERZÄHLUNG: Tauche ein in eine visuelle Erzählweise mit einer minimalistischen Benutzeroberfläche



EIN GRUSELIGES ABENTEUER: Reise durch eine surreale Welt, die von Kinderalbträumen und Psychologie inspiriert wurde



UMFANGREICHE GAMEPLAY-MECHANIK: Überwinde Hindernisse, löse Rätsel und besiege albtraumhafte Gegner



FINDE DEIN INNERES KIND WIEDER: Erlange das Vertrauen des Schattens, um neue Herausforderungen und Teile der Geschichte freizuschalten



SAMMLE ALLE ARTEFAKTE: Baue den Rückzugsort des Schattens wieder auf, um ihn vor seinen dunkelsten Ängsten zu retten



Derzeit wird im Rahmen der Veröffentlichung ein Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Preis von 12,49 Euro gewährt.





Playmind hat sein surreales Horror-Abenteuer The Inner Friend bei Steam veröffentlicht. Im Spiel soll es darum gehen, eine alptraumhafte Umgebung zu erkunden und dabei mit Kindheitsängsten konfrontiert zu werden.In der Beschreibung heißt es:"The Inner Friend" hat eine visuell hochwertige Umwelt, die von einer umfangreichen Soundlandschaft und einem cinematischen Soundtrack unterstützt wird, anhand derer du in das Spiel und die emotionalen Augenblicke eintauchen kannst. Bewegung, Bilder und Musik sind die wichtigsten Interaktionsmöglichkeiten für den Spieler mit dem Schatten, der der Wegweiser auf diesem Abstieg ist. Düster, gruselig und geheimnisvoll ist die Welt von "The Inner Friend". Sie repräsentiert Erinnerungen und Ängste auf surreale Weise."Letztes aktuelles Video: Release-Trailer