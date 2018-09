Project Judge (Arbeitstitel): Erste Infos zum neuen Spiel der Yakuza-Macher - 4Players.de

Atlus und Sega haben heute das neue Spiel der Ryu Ga Gotoku Studios angekündigt: Die Yakuza-Macher arbeiten demnach an einem actionbasierten Kriminalabenteuer, das derzeit unter dem Namen Project JUDGE in Japan entwickelt wird. Die Handlung ist in einem modernen Tokio der Neuzeit angesiedelt. Dort schlüpft man in die Rolle des Privatdetektivs Takayuki Yagami (gesprochen von Takuya Kimura), der einem Serien-Killer auf der Spur ist.Das Team hat bereits drei Jahre in die Entwicklung der Story und Charaktere investiert. Die geplante Veröffentlichung ist derzeit grob mit 2019 datiert. Dabei plant man ausdrücklich, das Spiel auch im Westen zu veröffentlichen. Bisher wird nur die PlayStation 4 als Plattform angegeben. Um einen Eindruck zu gewinnen, hat das Studio einen Story-Trailer und einen Gameplay-Trailer zusammen mit der Ankündigung veröffentlicht.Letztes aktuelles Video: Gameplay TrailerLetztes aktuelles Video: Story Trailer