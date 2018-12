Judgment: "Project Judge" von den Yakuza-Machern wird im Sommer 2019 in westlichen Regionen erscheinen - 4Players.de

Sega of America hat bestätigt, dass das bisher als Project Judge bekannte Spiel der "Ryu Ga Gotoku Studios" (Yakuza-Reihe) in westlichen Regionen veröffentlicht wird, und zwar unter dem Titel Judgment . Sommer 2019 wird als Veröffentlichungszeitraum angepeilt.Die westliche Version wird sowohl englische als auch japanische Sprachausgabe enthalten. Die englische Besetzung umfasst Greg Chun als Protagonist Takayuki Yagami und Joe Zieja als Issei Hoshino. Die Übersetzung sei sehr aufwändig, heißt es, aber das Lokalisierungsteam möchte, dass die japanische Vorlage so getreu wie möglich bewahrt wird.Das actionbasierte Kriminalabenteuer ist in einem modernen Tokio der Neuzeit angesiedelt. Dort schlüpft man in die Rolle des Privatdetektivs Takayuki Yagami, der einem Serien-Killer auf der Spur ist. In Japan, Asien und Korea wird es bereits am 13. Dezember 2018 für PlayStation 4 erscheinen.Letztes aktuelles Video: Ankündigung