Everybody's Golf VR: Ab 2019 wird auch in der virtuellen Realität gegolft - 4Players.de

Sony und Clap Hanz haben einen VR-Ableger des beliebten Golfspiels Everybody's Golf angekündigt. Zwar soll die Steuerung im Vergleich zu früheren Spielen aus der Reihe geändert werden, doch wird es möglich sein, den Golfschläger sowohl mit dem DualShock als auch mit dem Move-Controller zu steuern. An der hohen Zugänglichkeit will man nach Angaben im PlayStation Blog aber weiter festhalten.Die initiale Idee für eine VR-Version kam nach Angaben von Produzent Kentaro Motomura während eines Besuchs bei Sony Interactive Entertainment zustande. Dort suchte man nach Wegen, wie man die Spieler noch besser in die Welt von Everybody's Golf hineinziehen und gleichzeitig den Immersionsfaktor weiter erhöhen könnte. Erscheinen soll das Spiel im kommenden Jahr für PlayStation VR.