Tokyo Game Show 2018: Überblick: Am 20. September (Donnerstag) beginnt die Messe in Japan - 4Players.de

In dieser Woche findet die Tokyo Game Show 2018 statt. Die jährliche Computer- und Videospiele-Messe beginnt am 20. und 21. September mit den beiden "Business Days" und öffnet vom 22. bis zum 23. September die Tore für alle interessierten Besucher. Die Veranstalter erwarten 250.000 Besucher. Es folgt eine Auswahl an Stage-Events und Präsentationen verschiedener Publisher, die von Gematsu zusammengestellt wurden. Alle genannten Uhrzeiten entsprechen der MESZ.Bandai Namco Entertainment wird am 20. September um 4:15 Uhr eine 45 Minuten lange Eröffnungspräsentation auf ihrer Bühne veranstalten. Am 22. September um 5:10 Uhr wird sich alles um Soul Calibur 6 drehen. Ab 9 Uhr steht God Eater 3 im Mittelpunkt. Am letzten Tag sollen Ace Combat 7: Skies Unknown (4:30 Uhr) und One Piece: World Seeker (8 Uhr) vorgestellt werden ( zur TGS-Webseite ).Capcom plant für den 20. September eine Sonderausgabe von Capcom TV! (TGS 2018 Broadcast; 13 Uhr). Devil May Cry 5 soll am 22. September von 5:30 Uhr und am 23. September um 8:55 Uhr vorgestellt werden. Das Remake von Resident Evil 2 wird am 22. September ab 6:45 Uhr gezeigt. Der Ace Attorney Series Special Courtroom 2018 ist für den 22. September um 9 Uhr angesetzt ( zur TGS-Webseite zum Stream ).Koei Tecmo plant folgendes Programm ( zur TGS-Webseite zum Stream ): Warriors Orochi 4 Pre-Release Stage (20. September um 6 Uhr), Dead or Alive 6 Overview (20. September um 7:30 Uhr) und Atelier Series Special Stage (22. September um 5:30 Uhr).Bei Sega/Atlus sieht der Plan folgendermaßen aus ( zur TGS-Webseite zum Stream ): Catherine: Full Body Special Stage (20. September um 4:40 Uhr), Project Judge (20. September um 6:30 Uhr; 21. September um 6:30 Uhr; 22. September um 6:30 Uhr; 23. September um 7:00 Uhr), Team Sonic Racing (21. September um 5:00 Uhr), neues Spiel mit VR-Bezug (21. September um 5:45 Uhr) und Valkyria Chronicles 4 sowie Valkyria Chronicles Remastered für Switch (21. September um 6:00 Uhr).Sony wird spielbare Versionen von Sekiro: Shadows Die Twice, Days Gone, Kingdom Hearts 3 und die VR-Titel Space Channel 5: Kinda Funky News Flash!, Everybody's Golf VR und Astro Bot: Rescue Mission in spielbarer Form auf dem Stand anbieten. Auch ein Panel zu Death Stranding ist geplant , aber noch ohne konkreten Termin.Das Bühnen- und Studio-Programm von Square Enix ist ebenfalls veröffentlicht worden ( zur TGS-Webseite zum Stream ): Kingdom Hearts 3 Tokyo Game Show 2018 (Stage: 22. September um 5:50 Uhr), Dragon Quest Builders 2 Builders School Extracurricular Lesson (Stage: 22. September um 7:00 Uhr), The Last Remnant Remastered TGS 2018 (Studio: 22. September um 4:20 Uhr), The World Ends with You: Final Remix Tokyo Game Show 2018 Special Stage (Stage: 23. September um 10:10 Uhr), Left Alive Tokyo Game Show 2018 Special Broadcast (Studio: 23. September um 3:30 Uhr), Final Fantasy 15 Special Stage ( Twitch : 23. September um 4:45 Uhr) und The Quiet Man Live in Makuhari (Studio: 23. September um 7:45 Uhr).Außerdem dürfte es diverse weitere Ankündigungen geben. So wird zum Beispiel über ein Remaster von Resonance of Fate spekuliert ( wir berichteten ).