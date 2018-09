Tokyo Game Show 2018: Videos von der Messe zeigen Sekiro, Dragon Quest Builders 2, Days Gone, Left Alive etc. - 4Players.de

Auf den Messeständen, bei Bühnenpräsentationen und bei Livestream-Events im Rahmen der Tokyo Game Show 2018 sind allerlei Spiele vorgestellt worden - vorwiegend in japanischer Sprache. Einige TGS-Videos haben wir in dieser News zusammengestellt - zum Beispiel zu Sekiro: Shadows Die Twice Yo-Kai Watch 4 (Switch) usw.Sekiro: Shadows Die Twice - Gameplay Walkthrough und Corrupted Monk Boss BattleDragon Quest Builders 2Days GoneThe Last Remnant RemasteredResident Evil 2 RemakeFinal Fantasy: Crystal Chronicles RemasteredYo-Kai Watch 4 (Switch) Off-Screen Gameplay [Famicast x TGS 2018]Kingdom Hearts 3 TGS 2018 (Toy Story und Frozen)World of Final Fantasy MaximaLeft Alive (Wanzer-Spielzenen: 15:25 Min; weitere Spielszenen: 23:17 Min.)Devil May Cry 5Chocobo's Mystery Dungeon: Every Buddy!Nelke & the Legendary Alchemists: Ateliers of the New World