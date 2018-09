Silver Chains: Headup Games kündigt Horror-Abenteuer an - 4Players.de

Headup Games hat das Horror-Abenteuer Silver Chains angekündigt. Entwickelt wird es von dem Studio Cracked Heads Games. Als Spieler schlüpft man in die Rolle von Peter und wacht ohne Erinnerung in einem alten Anwesen im ländlichen England auf. Dabei erlebt man das Geschehen aus der Ego-Perspektive, wenn man den finsteren Geheimnissen des Ortes auf den Grund geht und mit dem Bösen konfrontiert wird.Laut Angaben der Entwickler stehen bei Silver Chains vor allem die Erkundung und Geschichte im Vordergrund. Statt auf Action konzentriert man sich außerdem mehr auf die Suche nach Hinweisen und das Lösen von Rätseln. Allerdings scheint sich auch ein Monster in den dunklen Gängen der Villa herumzutreiben, das man nicht bekämpfen, sondern vor dem man nur fliehen kann. Versprochen werden fotorealistische Grafik und ein Soundtrack, der für Gänsehaut sorgen soll.Erscheinen soll Silver Chains im Frühjahr 2019 für PC, PS4, Xbox One und Switch.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungstrailer