New Star Manager: Fußball-Manager wird im September für PC erscheinen - 4Players.de

Noch in diesem Monat soll New Star Manager für PC bei Steam erscheinen. Der Fußball-Manager von New Star Games Ltd. (Simon Read) baut auf der New-Star-Reihe(Android und iOS) auf. Mehr als 30 Mio. Spieler sollen die Mobile-Version bereits ausprobiert haben. Produktbeschreibung : "Übernimm beim New Star FC die Leitung in jedem Aspekt - vom Bau wichtiger Vereinseinrichtungen und der Verwaltung der Spieler-Trainingspläne bis hin zur Auswahl des perfekten Sponsors oder Entlassung von Mitarbeitern! (...) Stelle dein Traum-Team zusammen, wähle deine Siegeraufstellung, führe taktische Einwechslungen durch und betritt sogar die Teamkabine, um die Mannschaft während der Halbzeit zu motivieren. (...) Kümmere dich um sprunghafte Spieler und sorge dafür, dass sie sich wieder auf das Spiel konzentrieren, indem du ihre Bedenken, Ausbrüche und Launen in Schach hältst. Halte dir den Vorstand vom Hals, steuere durch die feindlichen Gewässer der Sportpresse und sorge dafür, dass die Fans weiterhin an die Mannschaft glauben ... während du die Finanzen des Vereins sorgfältig im Auge hast!"